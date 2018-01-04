فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان





كتب هيثم سلامة





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى مدينة أصفهان.

وكان قد واصل المتظاهرون الإيرانيون احتجاجاتهم اليوم ضد نظام ولاية الفقيه، ورفع المحتجون سقف مطالبهم بتنحى المرشد على خامنئى، ومزقوا صور قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، ورددوا شعارات: "يسقط الدكتاتور" فى إشارة إلى خامنئى.

وندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار والفساد وسوء الإدارة، حيث بلغت نسبة البطالة 12.4% فى السنة المالية الجارية بارتفاع 1.4 نقطة عن العام الماضى، كما يعانى نحو 3.2 مليون إيرانى من البطالة فى إيران التى يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.