فيديو.. شبيه محمد صلاح يشارك أهالى نجريج متابعة حفل "كاف" لاختيار أفضل لاعب أفريقى

فيديو.. شبيه محمد صلاح يشارك أهالى نجريج متابعة حفل "كاف" لاختيار أفضل لاعب أفريقىالخميس، 04 يناير 2018 10:32 م
شبيه النجم محمد صلاح
الغربية مصطفى عادل - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
حرص الشاب أحمد بهاء، شبيه النجم محمد صلاح، على الحضور إلى قرية قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لمتابعة حفل "كاف" لإعلان أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017 والتى ينافس فيها الفرعون المصرى محمد صلاح.
وأوضح أحمد بهاء، إنه أتى إلى القرية ليحتفل معهم بفوز محمد صلاح كأفضل لاعب فى إفريقيا، قائلاً:" بإذن الله هيكون أفضل لاعب كمان السنة الجاية"
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة