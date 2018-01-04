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فيديو.. شبيه محمد صلاح يشارك أهالى نجريج متابعة حفل "كاف" لاختيار أفضل لاعب أفريقى

الخميس، 04 يناير 2018 10:32 م
فيديو.. شبيه محمد صلاح يشارك أهالى نجريج متابعة حفل "كاف" لاختيار أفضل لاعب أفريقى شبيه النجم محمد صلاح


الغربية مصطفى عادل - تصوير كريم عبد العزيز
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حرص الشاب أحمد بهاء، شبيه النجم محمد صلاح، على الحضور إلى قرية قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لمتابعة حفل "كاف" لإعلان أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017  والتى ينافس فيها الفرعون المصرى محمد صلاح.

وأوضح أحمد بهاء، إنه أتى إلى القرية ليحتفل معهم بفوز محمد صلاح كأفضل لاعب فى إفريقيا، قائلاً:" بإذن الله هيكون أفضل لاعب كمان السنة الجاية"

شبيه النجم محمد صلاح (1)
 

 

شبيه النجم محمد صلاح (2)

 

شبيه النجم محمد صلاح (3)
 

 

شبيه النجم محمد صلاح (4)

 


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