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فيديو.. ثروت الخرباوى لـ"ON E": يوجد 450 ألف إخوانى يعملون سراً الآن بمصر

الخميس، 04 يناير 2018 12:00 ص
فيديو.. ثروت الخرباوى لـ"ON E": يوجد 450 ألف إخوانى يعملون سراً الآن بمصر ثروت الخرباوى المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية


كتب أيمن رمضان
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كشف ثروت الخرباوى، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، عن وجود 450 ألف عنصر إخوانى متطرف منتشرين فى المجتمع المصرى الآن، ويعملون سراً فى التنظيمات المسلحة أو الترويج لفكرهم المتطرف وتجنيد شخصيات جديدة للقيام بعمليات إرهابية، متابعًا: "فى تقديرى أن عدد العناصر الإخوانية داخل التنظيم 500 ألف خلاف دائرة المحبين والمؤيدين والمتعاطفين.. وعدد الهاربين منهم لا يزيد عن 20 ألفًا وداخل السجون 30 ألفًا ما يعنى وجود 450 ألف إخوانى متواجدون الآن بالمجتمع المصرى يعملون سراً البعض منهم فى الأقسام المسلحة، وبينهم 40 ألفًا يعملون داخل مؤسسات الدولة".

 

وأضاف "الخرباوى"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن جماعة الإخوان الإرهابية ركزت على بث عناصرها فى قطاع التعليم من أجل زرع القيم الإخوانية داخل النشء، متابعًا: "الجماعة كانت تمهد التربة حتى تقبل الشخصية الاستقطاب والتجنيد داخل كيان الإخوان فى المستقبل".

 

ولفت المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن هناك جهدًا كبيرًا بذل فى حصر أموال الإخوان وعدد الشركات التابعة لهم وتمولهم، وتساءل قائلاً: "هل قمنا بنفس الجهد فى الجمعيات التابعة لهم؟"، مشدداً على أن جماعة الإخوان الإرهابية تمكنت من إنشاء 1000 جمعية عاملة فى مجالات الثقافة والتعليم والتنمية البشرية فى الفترة التى سبقت وصولهم للحكم. 


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