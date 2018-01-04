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فوز 5 مرشحين بعضوية مجلس غرفة الفنادق.. و35 مندوبا لدى الاتحاد بالتزكية

الخميس، 04 يناير 2018 04:49 م
فوز 5 مرشحين بعضوية مجلس غرفة الفنادق.. و35 مندوبا لدى الاتحاد بالتزكية يحى راشد وزير السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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قال إيزيس أمين القائم بأعمال الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية، إن إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة يوم 15 يناير الجارى، انطلقت اليوم على مقعد الشركات المالكة والإدارة ويتنافس عليها علاء عاقل ومنير يوحنا، بعد تنازل المرشح ناجى عريان، كما ستجرى الانتخابات على مقعدين لتمثيل فنادق فئة 1،2،3 نجوم، ويتافس عليهما كل من محمد رضوان،  انطوان غزال، تامر نبيل.

وأعلنت " إيزيس أمين" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" عن فوز كل من هشام الشاعر ، جيفارا الجافى ، يوسف ناثان ، بثلاثة مقاعد بالتزكية لتمثيل الفنادق فئة 4،5 نجوم ، بالإضافة إلى فوز كل من هانى العسال بمقعد " القرى السياحية" ، ومحمد أيوب بمقعد " الفنادق العائمة" بالتزكية.

وقالت، إن عدد المرشحين لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد بلغ 35 مرشحا، عقب تنازل كل من أحمد عبد القادر أحمد، وأيمن عبد المتعال عبد الواحد ، وطبقا للمادة 17 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، ونظرا لترشح عدد مساو للعدد المطلوب انتخابه فمن ثم لن تجرى الانتخابات بالنسبة لعضوية مندوبى الغرفة لدى الاتحاد.

 

 
 

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