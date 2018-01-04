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فرنسا تحيل شبكة تابعة لحزب الله للجنائية الدولية

الخميس، 04 يناير 2018 07:01 ص
فرنسا تحيل شبكة تابعة لحزب الله للجنائية الدولية حزب الله- أرشيفية


وكالات الأنباء
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كشفت صحيفة لو نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية، عن ضلوع خلية لبنانية بتهريب ​المخدرات ​وتبييض الأموال فى أوروبا عامة، وفرنسا​ خاصة، لافتة إلى ارتباط هذه الخلية بمليشيات حزب الله​ اللبناني.

وقد أحال المدعى العام فى باريس خمسة عشر شخصا تابعين لحزب الله اللبنانى إلى المحكمة الجنائية لتورطهم فى شبكة دولية لغسيل الأموال يديرها مهربو مخدرات كولومبيون فى أوروبا. حسبما ذكرت مصادر إعلامية.

وتعود علاقة حزب الله بشبكة المخدرات الكولومبية إلى عام 2012 حين كانت العصابة الكولومبية تبحث عن شريك يتولى تسهيل عملياتها فى أوروبا بعد أن أصبحت محط أنظار السلطات الأوروبية.

وأدى تعاون أجهزة الأمن الفرنسية مع نظيراتها الأوروبية والأميركية إلى ضبط بعض أعضاء الشبكة اللبنانية عام 2016 بعد رصد إرسالهم عشرات الملايين من الدولارات إلى كولومبيا وقيامهم برحلات متكررة إلى دول أوروبية لتدوير أموال المخدرات.

 


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