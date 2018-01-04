video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال 2018

فاروس: ارتفاع الاحتياطى يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار لـ17.30 جنيه

الخميس، 04 يناير 2018 08:22 م
فاروس: ارتفاع الاحتياطى يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار لـ17.30 جنيه البنك المركزى


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق


قال بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى سيعزز من مستويات الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث من المتوقع أن يسجل 17.30 جنيه للدولار فى 2018.

 

وسجل صافى الاحتياطى النقدى زيادة بواقع 289 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 37.02 مليار دولار مقارنة مع 36.72 مليار دولار فى نوفمبر 2017

 

وأرجعت فاروس، فى تقرير لقسم البحوث اليوم، الخميس، أسباب التراجع إلى أولا استلام مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمتها 2 مليار دولار، وثانيا بيع الحكومة سندات خزانة بقيمة 618 مليون دولار. من ناحية أخرى، سدد البنك المركزى المصرى ديونًا بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، منها 1.2 مليار دولار للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، فضلا عن 920 مليون دولار مستحقات لجهات دولية أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا يعنى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى فى تاريخه بـ37 مليار دولار؟.. يغطى 8 أشهر من واردات مصر السلعية.. ويدعم القدرة على سداد الدين الخارجى.. يعزز الثقة فى الاقتصاد وتدفق الاستثمار ونجاح طرح السندات

الصحافة المصرية: الأمن يتسلم كاتدرائية العاصمة الإدارية.. ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ37 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه.. طوارئ فى "الداخلية" لتحديث بيانات "ناخبى الرئاسة".. عرش إفريقيا ينتظر صلاح

اخبار الاقتصاد

فاروس

سعر الجنيه

ارتفاع الاحتياطى

اسعار الدولار



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة