فاروس: ارتفاع الاحتياطى يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار لـ17.30 جنيه

كتب هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى سيعزز من مستويات الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث من المتوقع أن يسجل 17.30 جنيه للدولار فى 2018.

وسجل صافى الاحتياطى النقدى زيادة بواقع 289 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 37.02 مليار دولار مقارنة مع 36.72 مليار دولار فى نوفمبر 2017.

وأرجعت فاروس، فى تقرير لقسم البحوث اليوم، الخميس، أسباب التراجع إلى أولا استلام مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمتها 2 مليار دولار، وثانيا بيع الحكومة سندات خزانة بقيمة 618 مليون دولار. من ناحية أخرى، سدد البنك المركزى المصرى ديونًا بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، منها 1.2 مليار دولار للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، فضلا عن 920 مليون دولار مستحقات لجهات دولية أخرى.