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عودة أكثر من نصف النازحين فى العراق إلى منازلهم

الخميس، 04 يناير 2018 03:16 م
عودة أكثر من نصف النازحين فى العراق إلى منازلهم مهاجرين


بغداد (أ ف ب)
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فاق عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم عدد من اضطروا لمغادرتها فى العراق وذلك للمرة الأولى منذ احتلال مسلحين متطرفين مناطق واسعة من البلاد فى 2014، بحسب ما أعلنت الخميس المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المصدر أنه فى نهاية ديسمبر 2017 عاد 3,22 ملايين نازح إلى منازلهم، فى حين لا يزال 2,61 مليون نازحين.

وجاء هذا التطور فى نهاية الشهر الذى أعلنت فيه السلطات العراقية نصرها العسكرى على مسلحى تنظيم داعش الذين طردوا من كافة مراكز المدن.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فى العراق ساندرا بلاك إنه على سبيل المثال "بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم، وفى 2017 عاد 1,85 مليون نازح".

وأوضحت أن "استعادة القوات العراقية مناطق واسعة كان مهما وتحسن الامن".

احتل التنظيم الإرهابى فى 2014 ثلث أراضى العراق وهدد وجود الدولة، قبل الهجوم المضاد للقوات العراقية.

ويوجد نحو ثلث النازحين فى محافظة نينوى "شمال" وكبرى مدنها الموصل وهى ثانى مدن العراق وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة اشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين.

وبين النازحين العائدين هناك أكثر من مليون عادوا إلى محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية وحيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التى كانت بيد المسلحين المتطرفين.

وقالت ساندرا بلاك إن بين العائدين "نحو الثلث أكدوا أنهم وجدوا منازلهم مدمرة تماما أو إلى حد كبير و60 % وجدوها متضررة بشكل متوسط".

 

كما تضررت البنى التحتية من اعمال العنف ولا تتوفر فى بعض الاحياء حتى الان خدمات الكهرباء وماء الشرب. 


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