"عملتولنا إيه؟".. حملة شبابية ترصد سلبيات وإيجابيات المسئولين بشبرا الخيمة





كتبت – منى ضياء





دشن مجموعة من الشباب بمنطقة شبرا الخيمة صفحة "عملتولنا إيه؟"، بهدف رصد سلبيات وإيجابيات النواب والأحياء والمسئولين والإيجابيات، من خلال واقع الحال الذى تعيشه المنطقة.

قال الشباب إن صفحتهم "عملتولنا أيه؟" ليست ضد أحد أو مع أحد، متابعين: "عملتولنا أيه؟" غير ممولة من أى أحد ولن تقف فى أى انتخابات مقبلة مع أحد.. فريق عمل عملتولنا أيه؟ لن يكشف عن نفسه ولن تجده فى أى صور مع مسئولين أو نواب.. من غير تفاعلكم والشير منها حتى نصل لحد عنده دم ويشتغل.. لن ننجح فى تغيير شيء على أرض الواقع".

"اليوم السابع" تواصلت مع مؤسسى الصفحة من خلال الرسائل الإليكترونية على صفحتهم، والذين رفضوا تماما الإفصاح عن شخصياتهم، مؤكدين أن جميعهم من خريجى جامعات من تخصصات مختلفة، وهم أصدقاء بالأساس من سنوات، زادهم قربا مشكلات شبرا الخيمة التى لا يخلو منها حى أو شارع سواء القمامة التى تملأ الشوارع الرئيسية والأحياء، أو الحفر المنتشرة بكل مكان، والطرق غير المرصوفة والإشغالات ومساعدة الفقراء.

وقال الشباب فى رسالتهم إن المشكلات الكبيرة دائمة الظهور فى شبرا الخيمة، ولا نرى نواب البرلمان يقدمون مساعدات حقيقية لأهالى الدائرة الذين انتخبوهم، من خلال تطوير حقيقى للمنطقة، فجاءت فكرة مراقبتهم ومتابعة حضورهم الجلسات من عدمه، ومدى مشاركتهم فى التصويت على القوانين والقضايا الهامة، وأيضا مراقبة الأحياء ، وهل تقوم بدورها، وهل يحاول النواب المساعدة فى حل المشكلات أم لا؟.

وأضافوا أنهم اكتشفوا أن بعض النواب لا يعيشون أصلا فى الأحياء الفقيرة فى شبرا الخيمة بل فى فيلات بالتجمع الخامس وبالتالى هم منفصلون عن أرض الواقع تماما الذى يعيش فيه مواطنى شبرا الخيمة، وكانت المفاجأة الثانية أن الشوارع التى بها مقرات بعض النواب مليئة بالقمامة وغير ممهدة تماما.

وعن آلية عمل الصفحة يقول الشباب: "لدينا كبارى بدون أسوار، وطرق غير مرصوفة، وغيرها من المشاكل، ننشر مشاكل وشكاوى الأهالى تباعا على الصفحة ونتواصل مع المسئولين لحلها، دون أن يعرف المسئولون من نحن، فالأحياء تتابع ما ننشره جيدا وتحديدا حى شرق شبرا الخيمة".

ولم يكتف الشباب بإثارة المشكلات على صفحتهم بل بادروا باقتراح وتنفيذ بعض الحلول، ففى مشكلات مثل الحفر المنتشرة بالطرق، اشترى الشباب "قشط أسفلت" وسدوا الحفر، ومع جدية الشباب وفر الحى القشط والمعدات لسد الحفر.

ومن أهم المشكلات التى تسببت الصفحة فى حلها، مشكلة وحدة مرور شبرا الخيمة التى تعانى من مشكلات الصرف الصحى منذ حوالى عامين دون حل، ولكن بعد نشر المشكلة على الصفحة تم حلها فى يومين فقط.

بالإضافة إلى ذلك تمت الاستجابة لحل مشكلة كوبرى السواح، حيث يجرى توسعة مخرج الكوبرى حاليا، وتم سد كافة الحفر فوق الكوبرى.

ويقول الشباب: "احنا مش بنشتكى بس بنحاول إيجاد حلول وننزل بنفسنا نحلها لنوصل رسالة للمسئولين أننا نرغب فى تطوير شبرا الخيمةط، متابعين: "ومن المقرر أن ينزل مجموعة من شباب المنطقة لإصلاح أسوار كوبرى مسطرد الذى يوجد به أجزاء حديدية غير موجودة بالكوبرى سيقومون بإصلاحها بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة، باعتبارها عمل خيرى يفيد الناس".

ومن ضمن المبادرات التى أطلقها الشباب مبادرة "عايزين نعيش فى أمان" وهى مبادرة كبيرة، جزء منها دفن كابلات الكهرباء المكشوفة فى الشوارع، حيث تم العمل على حوالى 50 موقع بها كابلات ظاهرة فوق الأرض، وهناك استجابة كبيرة من وزارة الكهرباء بدفن هذه الكابلات، وهناك مبادرة أخرى بعنوان "يلا نطور" لتطوير المنطقة بالكامل.

ويقول الشباب: "هدفنا تطوير وتغيير جذرى لشكل شبرا الخيمة ويكون للمواطن صوت وحرية والناس تعيش حياة آدمية، مينفعش الناس تمشى فى التراب والوحل وننزل فى حفر ومطبات".

وتتصدر صور نواب شبرا الخيمة الصفحة الشبابية "عملتولنا إيه؟" وأمامها علامات الاستفهام حول دور هؤلاء النواب فى المنطقة.







