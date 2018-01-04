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الخميس، 04 يناير 2018 06:55 م
خالد صلاح
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علشان تركز فى المذاكرة.. تعرف على أسباب النسيان لكى تتجنبها

الخميس، 04 يناير 2018 01:52 م
علشان تركز فى المذاكرة.. تعرف على أسباب النسيان لكى تتجنبها تعرف على أسباب النسيان


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يعانى الكثير من الطلاب من مشكلة النسيان وعدم قدرتهم على استرجاع المعلومات وهو ما يؤثر بالسلب على الطلبة والطالبات، وخاصة فى فترة الامتحانات، وهنا لابد من البحث عن طرق مختلفة من أجل تحسين الذاكرة منها: ممارسة الرياضة باستمرار، أو عن طريق ممارسة ألعاب الذكاء، أو من خلال تناول الأغذية الصحية والمفيدة.

 

وبما أن الإنسان يعتمد بشكل كبير على الذاكرة سواء فى المدرسة للحصول على أعلى الدرجات، أو فى العمل، لذلك يقدم موقع "كايرو دار" أهم الأسباب التى تؤدى إلى كثرة النسيان حتى تتجنبها من خلال الرابط


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امتحانات

مذاكرة

تقوية الذاكرة

ضعف الذاكرة

النسيان



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