علشان تركز فى المذاكرة.. تعرف على أسباب النسيان لكى تتجنبها









يعانى الكثير من الطلاب من مشكلة النسيان وعدم قدرتهم على استرجاع المعلومات وهو ما يؤثر بالسلب على الطلبة والطالبات، وخاصة فى فترة الامتحانات، وهنا لابد من البحث عن طرق مختلفة من أجل تحسين الذاكرة منها: ممارسة الرياضة باستمرار، أو عن طريق ممارسة ألعاب الذكاء، أو من خلال تناول الأغذية الصحية والمفيدة.

وبما أن الإنسان يعتمد بشكل كبير على الذاكرة سواء فى المدرسة للحصول على أعلى الدرجات، أو فى العمل، لذلك يقدم موقع "كايرو دار" أهم الأسباب التى تؤدى إلى كثرة النسيان حتى تتجنبها من خلال الرابط