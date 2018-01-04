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عربة كارو تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور على خط القاهرة أسوان

الخميس، 04 يناير 2018 02:06 م
عربة كارو تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور على خط القاهرة أسوان حادث قطار - أرشيفية


رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم الخميس، اقتحام عربة كارو شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، بالقرب من محطة الشيخ عامر الواقعة بين قنا والأقصر على خط القاهرة أسوان.
 
واوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق العربة الكارو بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن المخصصة للعبور تصادف مسير قطار رقم 935 مكيف الأقصر - الإسكندرية فاصطدم بالعربة الكارو، مما تسبب فى كسر الشبكة الأمامية للجرار وجزرة الهواء وتم استبدال الجرار بآخر واستكمل القطار رحلته دون حدوث أى إصابات.
  
وناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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