عربة كارو تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور على خط القاهرة أسوان

عربة كارو تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور على خط القاهرة أسوانالخميس، 04 يناير 2018 02:06 م
حادث قطار - أرشيفية
رضا حبيشى
إضافة تعليق
أعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم الخميس، اقتحام عربة كارو شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، بالقرب من محطة الشيخ عامر الواقعة بين قنا والأقصر على خط القاهرة أسوان.
واوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق العربة الكارو بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن المخصصة للعبور تصادف مسير قطار رقم 935 مكيف الأقصر - الإسكندرية فاصطدم بالعربة الكارو، مما تسبب فى كسر الشبكة الأمامية للجرار وجزرة الهواء وتم استبدال الجرار بآخر واستكمل القطار رحلته دون حدوث أى إصابات.
وناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
إضافة تعليق
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
فعاليات السياحة فى يناير.. وزيرا سياحة قبرص واليونان يزوران مصر.. استضافة 180 إعلامى فرنسى لزيارة الأقصر والغردقة.. رحلة تعريفية لـ80 وكيل سياحى تشيكى لمرسى علم لدفع حركة المبيعات.. والمشاركة بـ4 معارض خارجية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة