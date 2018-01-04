طوارئ بالمطار لاستقبال شحنة نظائر قادمة من تركيا

كتب محمد طنطاوى

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال علاج الأورام السرطانية .

ووصلت الشحنة على متن الطائرة التركية القادمة من باريس بوزن بلغ 299 كيلو جراما داخل 76 طردًا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية، وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.