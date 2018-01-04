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طفل يطعن شقيقه بسكين أثناء اللهو معه فى الوادى الجديد

الخميس، 04 يناير 2018 11:04 م
طفل يطعن شقيقه بسكين أثناء اللهو معه فى الوادى الجديد اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد


الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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طعن طفل شقيقه بسكين طعنات نافذة فى منطقة البطن محدثا به تمزق فى الغشاء البريتونى فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوصول طفل فى التاسعة من عمره ويدعى "أحمد .م .ر " مصاب بطعنة نافذة فى البطن وتبين أنه أصيب أثناء اللهو مع شقيقه الأصغر وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

 

 


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