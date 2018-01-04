ضبط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقي اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "سعيد.م.ع"22 عاما والمتهم "احمد.ع.ا"21 عاما عاطلين مقيمين دائرة مركز التل الكبير وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وألقى ضباط مباحث مركز فايد القبض على المتهم "محمد.م.ع"24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد وبحوزته 25 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث مركز الاسماعيلية من القبض على المتهم "بسام.ف.ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته 5 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى.

بمناقشتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.