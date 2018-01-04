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الخميس، 04 يناير 2018 07:55 م
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ضبط صاحب مقهى بحوزته هيروين فى حملة أمنية بالشرقية

الخميس، 04 يناير 2018 03:43 م
ضبط صاحب مقهى بحوزته هيروين فى حملة أمنية بالشرقية هيروين - أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على صاحب مقهى يقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بحيازته كمية من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة، وإشراف المستشار هثيم فكرى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء إيهاب لمعى، حكمدار العاشر من رمضان، يفيد أثناء قيام العقيد حسام القصبى، المسئول عن وحدة تأمين مدينة العاشر، بإشراف اللواء منصور لاشين، نائب المدير لأمن العاشر، بتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، والقوة المرافقة له، من ضبط" إبراهيم إ م" 36 سنة صاحب مقهى مقيم طنطا محافظة الغربية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تقدر بحوالى 28 جراما ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات. 

 


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