ضاحى خلفان: الحرس الثورى الإيرانى يحرقون بطاقاتهم.. وهروب الملالى





كتب هيثم سلامة





أكد ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، حرق أفراد الحرس الثورى الإيرانى بطاقاتهم وأوراق اعتمادهم احتجاجا على تدخلهم فى قمع الثورة الإيرانية.

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مجموعة كبيرة من أفراد الحرس الثورى الإيرانى يُحرقون بطاقاتهم وأوراق اعتمادهم احتجاجاً على تدخل الحرس الإيرانى فى قمع الثورة الايرانية".

وأضاف:" لا ملالى بعد الآن طغاة يحكمون إيران.. الشعب هب على الملالى فلا طغاة ولا تعالى"، وأشار إلى هروب مشايخ إيرانيين الى خارج المدن الرئيسية تحسبا لسقوط النظام الملالى.

وتابع ضاحى خلفان:" يُتوقع فرار مساجين سياسيين على خلفية اقتحام المواطنين لأحد السجون السياسية القذرة فى طهران.. نقل خامئنى إلى سرداب عميق تحت الأرض.. سيناريو قد يكون الحرس الثورى الإيرانى تدرب عليه".



ضاحى خلفان