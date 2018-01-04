صور..50 طالبا وطالبة بفنون جميلة فى ورشة عمل لتطوير "درب اللبانة" بالخليفة





كتبت - منى فهمى





أكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الخميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قسم العمارة بالكلية استضاف مؤخرًا الدكتور راسم بدران، المهندس المعمارى الأردنى العالمى، وأشرف على ورشة عمل بعنوان "تطوير والحفاظ على منطقة درب اللبانة"، حضرها 50 طالب وطالبة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

واستهدفت ورشة العمل ربط درب اللبانة عمرانيًا بما حولها، بما يحقق التنمية الثقافية والسياحية المستهدفة للمنطقة، وذلك فى إطار التطبيق العملى لمادة التصميم العمرانى، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالغنى والدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم تنظيم ورشة العمل فى إطار المشروع الأكاديمى المشترك بين كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وجامعة برلين. وشارك الطلاب فى جولات لكشف الإمكانات البشرية والعمرانية والمعمارية فى منطقة درب اللبانة بالخليفة، وتم تنظيم لقاءات مع عدد من السكان والسائحين والأطفال بالمنطقة.

واختتم اليوم بحديث للمعمارى المهندس راسم بدران للطلاب والحضور عن فلسفته ورؤيته للعمارة والعمران، وخاصة فى مجال الحفاظ على التراث. وشاركت فى اللقاء الدكتورة آمال عبده، والدكتورة إيمان أسامة، والدكتور أحمد حسنى رضوان، والدكتور أحمد عبد الغنى، والدكتورة هبة صفى الدين، والدكتور حسن المويلحى والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتورة ألفت حمودة، والدكتورة ابتسام الجيزاوى، والدكتور كرم عبد الله، و م. مارسيل كارخر، والمهندسة دونيا كارخر، وحسن البيه، وأحمد سرى، والدكتورة عفاف بدران، والدكتور على لبيب والمهندسة أماندا علوانى.

وركز المهندس راسم بدران فى ورشة العمل على فلسفته فى تخطيط المدن، والهندسة المعمارية، والتصميمات الحديثة، وتحقيق التنمية الحضرية، وكيفية صيانة وتطوير المُدن التى يرجع تاريخ بنائها إلى العصور القديمة، مثل منطقة درب اللبانة بالخليفة.

وأضافت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن "درب اللبانة" إحدى مناطق القاهرة الفاطمية، تقع أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبى، والمنطقة كانت مكتظة بالسكان، وبالوقت الراهن تنتظر الإحياء، حيث يرجع تاريخ بنائها إلى العصور القديمة. وتمتاز منطقة درب اللبانة بأنها تحتوى على العديد من المبانى الأثرية، ففيها تقع تكية البسطامى، ومسجد ومدرسة قانى بك الرماح، وقبة الكومى، وبيت المعمار المصرى.

وأشارت عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إلى أن المهندس راسم بدران هو مهندس معمارى عالمى يُعد واحداً من كبار المعماريين العرب، و راسم بدران "فلسطينى / أردنى"، وُلد فى القدس عام 1945. وهو أحد أعلام العمارة العربية المعاصرة، وأحد أبرز رواد الفكر المعمارى العربى المعاصر عربيًا وعالميًا بما أسسه من خلال مدرسته الفكرية.

جدير بالذكر أن راسم بدران ابن الفنان الفلسطينى جمال بدران، ومنذ عودته إلى عمّان بالأردن منذ أواخر السبعينيات، عكست طروحاته الفكرية من خلال مشاريعه المختلفة سعيًا حثيثاً لطرق إشكالية الأصالة والمعاصرة، ضمن إطار العمارة العربية الإسلامية. وأعماله المعمارية منتشرة فى الكثير من البلدان العربية، ومنها فى الأردن والمملكة العربية السعودية، وقطر وسوريا ولبنان، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الآغا خان للعمارة الإسلامية.



الدكتور راسم بدران والدكتورة آمال عبده وعدد من الطلاب المشاركين بورشة العمل



الدكتور راسم بدران والدكتورة آمال عبده والطلاب والطالبات المشاركين بورشة العمل



الدكتور راسم بدران والدكتورة آمال عبده



الدكتور راسم بدران والدكتورة آمال عبده