صور.. وزير دفاع الكويت يتفقد قوات بلاده المشاركة فى عملية إعادة الأمل باليمن





(أ ش أ)





تفقد وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الخميس خلال زيارة قام بها إلى السعودية القوات الكويتية المشاركة فى عملية (إعادة الأمل) فى اليمن.

ونقلت كالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان لوزارة الدفاع الكويتية أن الشيخ ناصر الصباح أكد عمق العلاقات بين بلاده والسعودية، قائلا "إن دور القوات الكويتية المشاركة فى عملية (إعادة الأمل) ما هو إلا استكمال لدورها التاريخى فى مساندة ومشاركة إخوانها فى منطقة الخليج والمنطقة العربية ".

وأضاف الصباح أن الكويت ترتبط مع السعودية بروابط تضرب بجذورها فى عمق التاريخ المشترك للبلدين من رابطة الدم والأخوة والمصير المشترك. وأعرب عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتى البواسل المشاركين فى عملية (إعادة الأمل)، قائلا "إن واجبنا تجاه المملكة هو واجبنا تجاه وطننا الكويت".



تفقد القوات



جانب من الزيارة



صورة تذكارية للزيارة