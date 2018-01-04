صور.. نقص العمالة والتسويق أبرز مشكلات مصانع منتجات الألبان بدمياط الجديدة





دمياط - عبده عبد البارى





تشتهر محافظة دمياط بصناعة منتجات الألبان وتصنيع جميع أنواع الجبن، ويعد الجبن الأبيض "الدمياطى" هو الأشهر على الإطلاق وأهم ما يميز دمياط حيث يتم تصديره لمختلف دول العالم ويوجد فى دمياط أكثر من مصنع خاص لصناعة الجبن، كما يوجد بها 180 معمل لصناعة جميع انواع الجبن، بينما تم غلق مصنع شركة مصر للالبان فى نهاية التسعينيات وكان يبلغ انتاجه السنوى 31075 طن، ويبلغ كمية اللبن الخام المستخدم فى الانتاج من هذا القطاع حوالى 300 طن يوميا.

وتعانى مصانع منتجات الألبان الكبيرة الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، من عدة مشكلات، "اليوم السابع" يرصد تلك المشكلات المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة ونقص العمال ومشكلات تسويقية.

وتواجه صناعة الجبن الدمياطى العديد من التحديات، بسبب نقص كميات الألبان المنتجة، فضلا عن منع الاتحاد الأوروبى استيراد أى منتجات ذات أصل بيطرى ويأتى فى مقدمتها الجبن، كما فقدت دمياط الاسم التجارى للجبن الأبيض الدمياطى، خاصة بعد نجاح الحصول على الحماية الجغرافية للجبن الدمياطى، حيث قامت بتحريف الاسم ولكن بنفس مواصفات المنتج وأصبحت هى من تملك الحماية الجغرافية للجبن الأبيض الدمياطى، نتيجة تراخى وبطء الحكومة المصرية، مما تسبب فى ضياع حق دمياط فى حفظ الجبن الدمياطى كمسمى.

وقال عبد الوهاب موسى صاحب أحد مصنع الدمياطية لمنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديد: كمستثمرين نعانى من 5 مشكلات أبرزها زيادة أسعار الغاز الطبيعى الذى ارتفع زيادة غير منطقية تعادل 400% عن الأسعار السابقة ـفضلا عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 60% وزيادة أسعار المياه بنسبة 300 %، فضلا عن زيادة أسعار السولار بنسبة 200.%

وأضاف: كما تعانى المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة من محدودية المساحة، حيث لا توجد أى امتدادات أمام المستثمرين لتملك أو استئجار أماكن للتخزين.

وكشف موسى أن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة يوجد بها 3 مصانع منها اثنان يعملان والمصنع الثالث متوقف عن العمل.

وأشار موسى إلى أن نقص العمالة سواء المدربة أو غير المدربة تعد أحد المشكلات الرئيسية حيث يفضل الشباب الالتحاق بالعمل فى مصانع الأثاث، مضيفا أنه طلاب التعليم المزدوج الذين يأتون إلينا للتدريب لا يريدون التدريب أو العمل وكل ما يريدونه خطاب مختوم من المصنع بأنهم قضوا فترة التدريب.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالمنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط وعضو غرفة الصناعات الغذائية فى مصر، أن أبرز ما يهدد صناعة منتجات الألبان أن كل القوى المحركة فى كافة المراحل لها تأثير على تلك الصناعة بداية من ارتفاع أسعار الدولار الذى تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة من لبن البودرة، وكذلك الأعلاف والذرة الصفراء التى تمثل الغذاء الرئيسى للماشية المنتجة للألبان.

وأشار "قتيلو" إلى أن مصنعه هو الوحيد فى مصر الذى حصل على عضوية الأتحاد الدولى للألبان والأغذية بأمريكا، كما أنه المصنع المصرى الوحيد الحاصل على تلك العضوية، لمطابقتها الشروط العالمية المطلوبة، كما حصل المصنع على عضوية هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية "FDA"، وانضم إلى العديد من الاتحادات والهيئات العالية الخاصة بصناعة الألبان ومنتجاتها كما دخل موسوعة جينس للأرقام القياسية لقيامه بتصنيع أكبر قطعة جبن رومى فى العالم.

من جانبه قال المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة،أن مشكلات مكتب هيئة التنمية الصناعية بدأت فى الحل بعد زيادة أعداد الموظفين ومنح المكتب صلاحيات أكبر لم تكن موجودة من قبل.



عبد المنعم قتيلو



صناعة الالبان



عبد الوهاب موسي



تقطيع الجبن الرومى