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صور.. مركز دندرة يحتفل بنجاح مبادرة "الأقصر تقرأ" ويكرم المشاركين فيها

الخميس، 04 يناير 2018 05:55 م
صور.. مركز دندرة يحتفل بنجاح مبادرة "الأقصر تقرأ" ويكرم المشاركين فيها احتفالية مركز دندرة الثقافى


الأقصر – أحمد مرعى
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نظم مركز دندرة الثقافى بمحافظة الأقصر، احتفالية بمبادرة "اﻷقصر تقرأ"، والتى أطلقها المركز تفعيلا لمخرجات المنتدى الثقافى الثالث الذى عقد فى أبريل الماضى والذى حمل عنوان "القراءة فى مصر واقع وحلول " وتزامنا مع اختيار اﻷقصر عاصمة للثقافة العربية، تم خلالها تنظيم جلسة حوارية بعنوان "أثر القراءة على تشكيل ثقافة المجتمع".

 

وأقيمت الاحتفالية فى مقر مكتبة مصر العامة بالكرنك، وشملت كلمة مركز دندرة الثقافى وتنظيم جلسة حوارية بعنوان "أثر القراءة على تشكيل ثقافة المجتمع" شارك فيها كل من الدكتور أحمد جمال عيد المدرس بكلية الفنون الجميلة، ومحمد جاد المولى، رئيس إتحاد كتاب مصر بفرع اﻷقصر، ومحمد عباس سلامة مدير عام مكتبة مصر العامة، والحسين الخضيرى كاتب ومترجم.

 

كما تم عرض تقديمى عن المبادرة وتكريم شركاء المبادرة من المؤسسات وهم مكتبة مصر العامة بالكرنك، وفرع ثقافة اﻷقصر، ومجمع إعلام اﻷقصر، وإتحاد كتاب مصر فرع اﻷقصر، وبيت الشعر باﻷقصر، وتكريم الدكتور أحمد جمال عيد، والكاتبة ابتهال الشايب، والكتاب الحسين الخضيرى وعماد الدين عدوى، وعبدالجواد الحجاجى، والنوبى عبدالراضى.

جلسة حوارية حول "أثر القراءة على المجتمع" باحتفالية مركز دندرة الثقافى فى الأقصر
جلسة حوارية حول "أثر القراءة على المجتمع" باحتفالية مركز دندرة الثقافى فى الأقصر

 

تكريم الدكتور أحمد جمال الدين خلال فعاليات الاحتفالية
تكريم الدكتور أحمد جمال الدين خلال فعاليات الاحتفالية

 

جانب من حضور فعاليات احتفالية مركز دندرة الثقافى
جانب من حضور فعاليات احتفالية مركز دندرة الثقافى

 

الحضور بفعاليات مركز دندرة الثقافى بالأقصر
الحضور بفعاليات مركز دندرة الثقافى بالأقصر

 

تكريم المشاركين فى مبادرة الأقصر تقرأ خلال الاحتفالية
تكريم المشاركين فى مبادرة الأقصر تقرأ خلال الاحتفالية

 

 


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