صور.. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد بنها





القليوبية حسن عفيفي





أجرى اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، زيارة إلى قرية كفر فرسيس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد نقيب شرطة محمود عبد العظيم محمود أبو طالب، ضابط قوات الحماية المدنية، الذى استشهد اثر محاولته تفكيك عبوة ناسفة بقرية بئر العبد، بمدينة العريش، رافق المحافظ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وجمال كوش ومجدى سيف أعضاء مجلس النواب والعديد من القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب عشماوى عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد مؤكدا على أن الإرهاب الأسود ليس له دين ولا وطن وأن قضية الإرهاب والتصدى له مسئوليتنا جميعا حكومة وجيشا وشرطة وشعبا بمختلف فئات هذا الشعب العظيم وأنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة صفوفنا وأن ما حدث لن يزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الإرهاب والإرهابيين فى كل مكان حتى يتم القضاء عليهم تماما واقتلاعهم من جذورهم.

يذكر أن الشهيد لديه أربع أولاد من بينهم طفل رضيع وفى سياق متصل قرر عشماوى إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية تقديرا وتخليدًا لذكرى الشهيد الذى ضحى بروحه فداء لوطنه.

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