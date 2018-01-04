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صور.. مأدبة إفطار تجمع المجندين بمساعد وزير الداخلية لتدريب قوات الأمن

الخميس، 04 يناير 2018 02:21 م
صور.. مأدبة إفطار تجمع المجندين بمساعد وزير الداخلية لتدريب قوات الأمن جانب من الحفل


كتب محمود عبد الراضى
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أقامت وزارة الداخلية مأدبة إفطار لمجندى الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بحضور اللواء سيد حبال مساعد وزير الداخلية، حضرها عدد من الضباط والأفراد "المدربين" للوقوف على أوجه الرعاية الخاصة بالمجندين لتحقيق التواصل وتنفيذ التعليمات الخاصة بكيفية استقبال المجندين الجدد وتدريبهم ورفع الكفاءة التدريبية لجميع القوات والاستماع لآرائهم فى هذا الشأن بما يكفل فى دعم الشعور بالانتماء وبث روح المودة والتآلف بمنظومة العمل بالمكان .

 

ومن ناحية أخرى ، تفقد مساعد وزير الداخلية أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تم الانتهاء منها بمركز التدريب الأساسى الأول عبارة عن " مبنى إعاشة للمجندين مكون من طابقين يستوعب إجمالى 234 مجند ، و قاعة طعام مُجمعة للمجندين ، وبعض المرافق".

   

القيادات الأمنية
القيادات الأمنية

 

جانب من الافطار
جانب من الإفطار

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الداخلية

افطار

المجندين

حوادث



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