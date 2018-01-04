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صور.. لودر يتسبب فى سقوط 7 حاويات على 14 سيارة بميناء الإسكندرية

الخميس، 04 يناير 2018 04:02 م
صور.. لودر يتسبب فى سقوط 7 حاويات على 14 سيارة بميناء الإسكندرية جانب من السيارات المحطمة


الإسكندرية - أسماء على بدر
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تسبب لودر، اليوم الخميس، فى سقوط 7 حاويات فارغة على 14 سيارة جديدة، داخل إحدى ساحات الانتظار بميناء الإسكندرية، ما أدى لتحطمها وحدوث تلفيات كبيرة بها.
 
وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن لودر يحمل "لفافات حديد" تسبب فى الحادث بعد اصطدامه بإحدى الحاويات أمام ساحة رقم 9 بالمنطقة الأولى بميناء الإسكندرية.
 
وأشار"الغندور"، فى تصريح له، إلى أن 7 حاويات تساقطت واحدة تلو الأخرى على 14 سيارة ملاكى جديدة، كانت فى انتظار الإفراج الجمركى، ما أدى إلى تحطيمها وحدوث تلفيات بها.
 
 
الحاويات فور سقوطها على السيارات
الحاويات فور سقوطها على السيارات

جانب من السيارات
جانب من السيارات

جانت من السيارات المدمرة
جانت من السيارات المدمرة

 


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