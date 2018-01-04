صور.. لودر يتسبب فى سقوط 7 حاويات على 14 سيارة بميناء الإسكندرية

صور.. لودر يتسبب فى سقوط 7 حاويات على 14 سيارة بميناء الإسكندريةالخميس، 04 يناير 2018 04:02 م
جانب من السيارات المحطمة
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
تسبب لودر، اليوم الخميس، فى سقوط 7 حاويات فارغة على 14 سيارة جديدة، داخل إحدى ساحات الانتظار بميناء الإسكندرية، ما أدى لتحطمها وحدوث تلفيات كبيرة بها.
وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن لودر يحمل "لفافات حديد" تسبب فى الحادث بعد اصطدامه بإحدى الحاويات أمام ساحة رقم 9 بالمنطقة الأولى بميناء الإسكندرية.
وأشار"الغندور"، فى تصريح له، إلى أن 7 حاويات تساقطت واحدة تلو الأخرى على 14 سيارة ملاكى جديدة، كانت فى انتظار الإفراج الجمركى، ما أدى إلى تحطيمها وحدوث تلفيات بها.
الحاويات فور سقوطها على السيارات
جانب من السيارات
جانت من السيارات المدمرة
إضافة تعليق
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
فعاليات السياحة فى يناير.. وزيرا سياحة قبرص واليونان يزوران مصر.. استضافة 180 إعلامى فرنسى لزيارة الأقصر والغردقة.. رحلة تعريفية لـ80 وكيل سياحى تشيكى لمرسى علم لدفع حركة المبيعات.. والمشاركة بـ4 معارض خارجية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة