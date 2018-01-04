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الخميس، 04 يناير 2018 10:02 م
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صور.. فرنسيون ينظمون وقفة فى باريس للتضامن مع الفلسطينية عهد التميمى

الخميس، 04 يناير 2018 07:58 م
صور.. فرنسيون ينظمون وقفة فى باريس للتضامن مع الفلسطينية عهد التميمى وقفه تضامنية مع عهد التميمى


كتب عبد الوهاب الجندى
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نظم مئات الفرنسيين وقفة تضامنية فى شوارع العاصمة باريس، للتضامن مع الطفلة المناضلة عهد التميمى، التى اعتقلتها قوات الاحتلال.

وحمل المتضامنين صور للفتاة الفلسطينية، وشعارات منددة باعتقالها، ومناهضة للاحتلال الإسرائيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المناضلة الفلسطينية عهد التميمى وبعض أبناء الأسرة بتهمة الاعتداء على جندى من قوات الاحتلال.

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

 

صور عهد التميمى
صور عهد التميمى

 

عهد التميمى بجوار علم فلسطين
عهد التميمى بجوار علم فلسطين

 

لافتات مناهضة للاحتلال
لافتات مناهضة للاحتلال

 

وقفة تضامنية مع عهد
وقفة تضامنية مع عهد

 


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وقفه تضامنية مع عهد التميمى

عهد التميمى

فلسطين

فرنسا

قوات الاحتلال



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