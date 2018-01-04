صور.. عاصفة ثلجية تضرب الصين وانتشار الجيش لإزالة الجليد





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز وأ.ف.ب





ضربت عاصفة ثلجية قاسية مناطق كثيرة فى الصين، وانتشر قوات الجيش الصينى لإزالة الجليد الذى شكل طبقة سميكة من الثلوج، تسببت فى إعاقة الحركة فى بعض المناطق.

وأصدر مركز الأرصاد الجوية فى مقاطعة شنشى شمال غرب البلاد تحذيرا من هبوب عاصفة ثلجية وتنبأ المركز، أن العديد من المدن ستشهد ثلوجا بارتفاع 10 سنتيمترات كما ستشهد عاصمة المقاطعة شى آن ثلوجا بارتفاع 5 سنتيمترات.

وشكلت شى آن 1000 فرد على أهبة الاستعداد لإزالة الثلوج والجليد، كما توجد أكثر من 120 مكينة لإزالة الثلوج فى وضع الجاهزية، كما تشهد مقاطعة جيانغسو، شرق البلاد، تساقط الثلوج والأمطار ، حيت اتخذ المزارعون إجراءات من أجل حماية المحاصيل وازالة الثلوج من الصوب الزراعية على نحو مناسب.

كما ستشهد مقاطعة انهوى عاصفة ثلجية هى الأشد، حيث ستشهد عدة مدن ارتفاعا فى منسوب الثلوج فى بعض المدن ليبلغ 30 سنتيمتر، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.



الثلوج فى الصين



الجليد يغطى أحد الشوارع فى الصين



الجيش يزيل طبقات الجليد



تساقط الثلوج فى الصين



توك توك يسير وسط تساقط الثلوج فى الصين



طبقة سميكة من الجليد يسعى قوات الجيش لازالتها



طبقة من الثلوج على عدد من العجلات



فتاة تسير وسط غيامة تساقط الثلوج



قطع الثلوج تغطى أحد الاشجار