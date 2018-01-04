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صور.. عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتعطل رحلات الطيران وتتسبب فى وفاة العشرات

الخميس، 04 يناير 2018 07:38 م
صور.. عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتعطل رحلات الطيران وتتسبب فى وفاة العشرات عاصفة تضرب أمريكا


(رويترز)
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اجتاحت عاصفة ثلجية شمال شرق الولايات المتحدة اليوم الخميس، مما تسبب فى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وحرمان عشرات الآلاف من الكهرباء وتعطيل حركة السفر وإغلاق مطار جون كيندى أمام الرحلات الجوية نظرا لتراكم الثلوج.

وألغيت آلاف من رحلات الطيران وظهرت كاسحات الثلوج وشاحنات الملح بكثافة فى الشوارع والطرق السريعة، ويأمل السكان الذين غامروا بالخروج إلى أعمالهم أن يتمكنوا من العودة سالمين إلى منازلهم بعد أن اشتدت وطأة العاصفة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من آثار العاصفة الثلجية على امتداد الساحل من ولاية نورث كارولاينا إلى ولاية مين وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن تصل سرعة الرياح إلى 113 كيلومترا فى الساعة وهى سرعة قد تؤدى إلى سقوط أشجار أو انقطاع الكهرباء.

وتشير التوقعات إلى تراكم الثلوج بارتفاع نحو 30 سنتيمترا فى بوسطن والمناطق الساحلية فى نيو إنجلاند فى شمال البلاد.

وتسببت الموجة القطبية فى وفاة 13 على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ثلاثة لقوا حتفهم فى حادث سير بولاية نوث كارولاينا وثلاثة فى تكساس توفوا بسبب البرد القارس.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن أكثر من 3300 رحلة طيران ألغيت قبل بدء العاصفة اليوم الخميس. وفى مطارات نيويورك الثلاثة ومطار لوجان الدولى فى بوسطن ألغيت ثلاث من كل أربع رحلات.

وقلصت شركة السكك الحديدة آمتراك خدمتها فى شمال شرق البلاد.

الثليج في أمريكا
الثليج في أمريكا

 

أهالى في الشارع
أهالى في الشارع

 

تجمد المياه
تجمد المياه

 

تعطل حركة السير
تعطل حركة السير

 

حركة مرور صعبة
حركة مرور صعبة

 

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

 

لا مواصلات
لا مواصلات

 

محاولة إزالة الجليد
محاولة إزالة الجليد

 

محاولة المرور
محاولة المرور

 

وضع الشوارع فى أمريكا
وضع الشوارع فى أمريكا

 


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