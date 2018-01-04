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الخميس، 04 يناير 2018 10:00 م
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صور.. شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تركيب حواجز ضد بقع المواد البترولية بالنيل

الخميس، 04 يناير 2018 05:52 م
صور.. شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تركيب حواجز ضد بقع المواد البترولية بالنيل حواجز ضد بقع المواد البترولية بنهر النيل


الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء اليوم الخميس، فى أعمال الاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط، بتركيت حواجز "sorbant poom" لمنع دخول الملوثات والمواد البترولية الناتجة عن المراكب السياحية فى محيط مآخذ مياه الشرب الرئيسى بنهر النيل، وذلك تحت إشراف اللواء محمد يحيى كمال رئيس شركة المياه بالأقصر.

 

ومن جانبه أكد وليد الإدفاوى، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن تركيب الحواجز يأتى وفق توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على مياه الشرب نقية وبجودة عالية وعدم انقطاعها، وضمان سلامتها من الملوثات البيئية والمواد البترولية التى تلقيها المراكب السياحية فى نهر النيل، والتى تسببت فى الفترة الأخيرة لقطع المياه عن المدينة لعدة ساعات، وتنفيذا لتعليماته بدعم مادى 3 ملايين جنيهاً لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث بالمواد البترولية.

 

وعلى الفور أصدر اللواء محمد يحيى كمال، تعليماته لإدارة المياه وقطاع التشغيل والصيانة بسرعة إنجاز العمل، وذلك فور وصول حواجز { sorbant poom }، وهى حواجز ماصة للمواد البترولية عن طريق الشركة الدولية للخدمات البيئية والبحرية، وتعمل على ححز الملوثات البترولية ومنع دخولها فى نطاق مآخذ مياه الشرب، وقام بتفقد موقع العمل وكان برفقته السيد المهندس جمال الدين أحيد مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقطاع جنوب الصعيد.

 

شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تركيب حواجز ضد بقع المواد البترولية بنهر النيل
شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تركيب حواجز ضد بقع المواد البترولية بنهر النيل

 

جانب من بدأ تركيب "sorbant poom" لحل أزمة بقع السولار
جانب من بدأ تركيب "sorbant poom" لحل أزمة بقع السولار

 

قيادات شركة المياه خلال تفقد تركيب حواجز السولار
قيادات شركة المياه خلال تفقد تركيب حواجز السولار

 

جانب من أعمال تركيب الحواجز بالمأخذ الرئيسى للمياة
جانب من أعمال تركيب الحواجز بالمأخذ الرئيسى للمياة

 

حواجز "sorbant poom" تم توفيرها بـ3 ملايين جنيه من المحافظ
حواجز "sorbant poom" تم توفيرها بـ3 ملايين جنيه من المحافظ

 

العمال يبدأون فى تركيب حواجز منع بقع السولار من الوصول لمأخذ المياه
العمال يبدأون فى تركيب حواجز منع بقع السولار من الوصول لمأخذ المياه

 

محافظ الأقصر يؤكد على إنهاء العمل فى تركيب الحواجز قريباً
محافظ الأقصر يؤكد على إنهاء العمل فى تركيب الحواجز قريباً

 

 

 

 


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