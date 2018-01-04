صور.. خروج ماكينة حفر أنفاق بورسعيد بعد عبورها أسفل قناة السويس





كتب محمد شعلان وبورسعيد - محمد عزام





انتهت ماكينة حفر الانفاق من أعمالها بالنفق الجنوبى ببورسعيد، وخروجها اليوم الخميس، من منطقة جنوب المحافظة بالكيلو 17 في حضور اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، خروج الماكينة من الجهة الغربية جنوب بورسعيد تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعمل شركات مصرية .

وكان قد تم بدء العمل فى مشروع حفر الأنفاق بمنطقة شرق بورسعيد فى مايو عام 2015 أى منذ حوالى عامين، ويبلغ طول النفق 2.8 كيلو متر أسفل قناة السويس وسيتم العمل فى إنشاء مداخل ومخارج النفق وأعمال ترميم وسفلتة الطرق خلال الفترة القادمة.

يذكر أن النفقين الشمالى والجنوبى ببورسعيد واللذان يمران أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، يعدا من المشروعات القومية الهامة التي تم إنشائها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمثل أهمية كبيرة للمشروع القومى لتنمية منطقة شرق بورسعيد، وتكمن أهميته فى ربط شبه جزيرة سيناء ومدن القناة خاصة بورسعيد، وكذلك مع الوادى والدلتا، من أجل سهولة الانتقال بالتواكب مع المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها منطقة شرق بورسعيد تجعلها قاطرة التنمية لمصر .

وتوجد منطقة خروج ماكينات حفر النفقين الجنوبى والشمالي بالكيلو 17 جنوب محافظة بورسعيد، و تتولى شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات تنفيذ أنفاق أسفل قناة السويس ببورسعيد، إثنان منها للسيارات ضمن المرحلة الأولى وتشمل المرحلة الثانية للمشروع انشاء نفق خاص بالسكة الحديد لعبور القطارات لربط منطقة شرق القناة بغربها.















