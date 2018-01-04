صور.. تجهيز مركز شباب محمد صلاح بالغربية لإذاعة حفل جوائز الكاف





الغربية – مصطفى عادل – محمد غنيم





جهزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، مركز شباب محمد صلاح نجريج سابقا لإذاعة حفل الكاف بمدينة أكرا الغانية لإعلان أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، والتى ينافس فيها محمد صلاح ابن قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية على حصد اللقب.