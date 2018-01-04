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الخميس، 04 يناير 2018 10:01 م
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صور.. تجهيز مركز شباب محمد صلاح بالغربية لإذاعة حفل جوائز الكاف

الخميس، 04 يناير 2018 06:55 م
صور.. تجهيز مركز شباب محمد صلاح بالغربية لإذاعة حفل جوائز الكاف مركز شباب محمد صلاح


الغربية – مصطفى عادل – محمد غنيم
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جهزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، مركز شباب محمد صلاح نجريج سابقا لإذاعة حفل الكاف بمدينة أكرا الغانية لإعلان أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، والتى ينافس فيها محمد صلاح ابن قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية على حصد اللقب.

وقام على الراعى وكيل المديرية للشباب، بالإشراف على تجهيز مركز الشباب بالمقاعد وشاشة عرض لاستقبال ابناء القرية لمتابعة حفل توزيع الجوائز.

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