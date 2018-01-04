صور.. تجهيز مركز شباب محمد صلاح بالغربية لإذاعة حفل جوائز الكاف

صور.. تجهيز مركز شباب محمد صلاح بالغربية لإذاعة حفل جوائز الكافالخميس، 04 يناير 2018 06:55 م
مركز شباب محمد صلاح
الغربية – مصطفى عادل – محمد غنيم
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جهزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، مركز شباب محمد صلاح نجريج سابقا لإذاعة حفل الكاف بمدينة أكرا الغانية لإعلان أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، والتى ينافس فيها محمد صلاح ابن قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية على حصد اللقب.
وقام على الراعى وكيل المديرية للشباب، بالإشراف على تجهيز مركز الشباب بالمقاعد وشاشة عرض لاستقبال ابناء القرية لمتابعة حفل توزيع الجوائز.
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