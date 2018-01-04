صور.. انطلاق احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف. ب





انطلقت احتفالات شعبية ومسابقات فى ميانمار للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 عاما لاستقلالها عن الحكم البريطانى، اليوم الخميس بإقامة مراسم فى يانجون، المركز التجارى، والعاصمة نايبيتاو.

وتجرى مراسم لرفع العلم ، رسميا فى مبنى سكرتارية يانجون، وهو اليوم الذى يوافق تاريخ إنهاء الحكم البريطانى فى 4 يناير عام .1948

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه من المقرر أن يتم الاحتفال برفع العلم فى وقت لاحق فى العاصمة نايبيتاو، وقال القائد العام للقوات المسلحة بميانمار مين أونج هلينج فى بيان العام الجديد الذى نشره يوم الإثنين إنه بعد 70 عاما من الاستقلال، عاش شعب ميانمار فى السلام والاستقرار والتنمية وفى ظل الوحدة فى البلاد.



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