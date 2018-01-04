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صور.. انطلاق احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا

الخميس، 04 يناير 2018 10:23 ص
صور.. انطلاق احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف. ب
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انطلقت احتفالات شعبية ومسابقات فى ميانمار للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 عاما لاستقلالها عن الحكم البريطانى، اليوم الخميس بإقامة مراسم فى يانجون، المركز التجارى، والعاصمة نايبيتاو.

وتجرى مراسم لرفع العلم ، رسميا فى مبنى سكرتارية يانجون، وهو اليوم الذى يوافق تاريخ إنهاء الحكم البريطانى فى 4 يناير عام .1948

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه من المقرر أن يتم الاحتفال برفع العلم فى وقت لاحق فى العاصمة نايبيتاو، وقال القائد العام للقوات المسلحة بميانمار مين أونج هلينج فى بيان العام الجديد الذى نشره يوم الإثنين إنه بعد 70 عاما من الاستقلال، عاش شعب ميانمار فى السلام والاستقرار والتنمية وفى ظل الوحدة فى البلاد.

احتفالات ميانمار
احتفالات ميانمار

 

أطفال يقيمون مسابقة فى ميانمار للاحتفال بعيد الاستقلال
أطفال يقيمون مسابقة فى ميانمار للاحتفال بعيد الاستقلال

 

اللعب بجوز الهند خلال احياء ذكرى عيد الاستقلال
اللعب بجوز الهند خلال احياء ذكرى عيد الاستقلال

 

عيد الاستقلال فى ميانمار بأكل البسكويت
عيد الاستقلال فى ميانمار بأكل البسكويت

 

فاعليات احتفالية بذكرى عيد الاستقلال فى ميانمار
فاعليات احتفالية بذكرى عيد الاستقلال فى ميانمار

 

قصف سيدة بالدقيق
قصف سيدة بالدقيق

 

مواطنى ميانمار يلعبون خلال إحياء ذكرى الاستقلال
مواطنى ميانمار يلعبون خلال إحياء ذكرى الاستقلال

 


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