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صور.. اليابانيون يحتفلون برأس السنة بالصلاة فى الأضرحة لجلب السعادة

الخميس، 04 يناير 2018 07:00 ص
صور.. اليابانيون يحتفلون برأس السنة بالصلاة فى الأضرحة لجلب السعادة احتفالات اليابان


أ ف ب
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يحتفل اليابانيون برأس السنة الجديدة بزيارة الأضرحة والمعابد للصلاة من أجل جلب الحظ لأنفسهم طوال العام الجديد، حيث احتشد الآلاف من اليابانيين فى ضريح كاندا بالعاصمة اليابانية "طوكيو" للصلاة احتفالا بالعام الجديد

ويعتبر ضريح "كاندا ميوجين"، من أهم الأضرحة التى يذهب إليها اليابانيون فى أول يوم عمل بالسنة الجديدة للصلاة، اعتقادا منهم بأن ذلك يجلب حظا سعيدا وأعمالا متميزة ومزدهرة طوال العام.

 

احتفالات-رأس-السنة-فى-اليابان
 
الصلاة-فى-الأضرحة-باليابان
 
اليابانيون-يحتفلون-برأس-السنة-بالصلاة-فى-الأضرحة-لجلب-السعادة
 
جانب-من-احتفالات-اليابان
 

 

 

 


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