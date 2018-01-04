صور.. المئات يشيعون جنازة شهيد العريش ابن قرية فرسيس ببنها لمثواه الأخير





القليوبية نيفين طه





شيع المئات من أهالى قرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية جنازة النقيب محمود عبد العظيم أبو طالب، ضابط المفرقعات بإدارة الحماية المدنية ببئر العبد بالعريش، الذى استشهد اليوم أثناء فحص عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالجزيرة الوسطى بالطريق.

خرجت الجنازة من المسجد الشرقی بالقرية، يتقدمها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية واللواء طارق العجيز حكمدار القليوبية واللواء خالد اللبان مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية واللواء مجدى كامل مساعد مدير أمن القليوبية لفرقه بنها والمقدم أحمد الشافعى مدير إدارة الإعلام والعلاقات بأمن القليوبية.

وعدد من رجال الجيش والشرطة وسط هتافات تندد بالإرهاب الغاشم الذى حوّل بيوت المصريين إلى سرادقات عزاء، وتطالب بالقصاص العادل لدماء الشهداء والأبرياء وتجمع العشرات حول منزل الشهيد لمواساة زوجته وأسرته فى مصابهم الأليم وتقديم واجب العزاء.

وأشار شقيق الشهيد أن "محمود " متزوج ولديه طفل عمره عاما، مضيفا أن شقيقه كان يتمتع بحسن الأخلاق المعهود له بين أبناء القرية.