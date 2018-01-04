video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. العناية الإلهية تنقذ عزبة هاجوج ببورسعيد من كارثة بعد حريق هائل

الخميس، 04 يناير 2018 05:53 م
صور.. العناية الإلهية تنقذ عزبة هاجوج ببورسعيد من كارثة بعد حريق هائل الحماية المدني والأهالى يخمدون النيران


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق


أنقذت العناية الإلهية منطقة عزبة "هاجوج" العشوائية التى تقع جنوب بورسعيد بالكليو 4,5 بالرسوة من حريق مدمر نشب فى الأعشاب العشوائية، الممتدة على جانبى شريط السكة الحديد بطول 400 متر، والأعشاب الممتمدة بجوار سور مدرسة الملك فيصل المشتركة .

القطار يمر بسلام متجها للقاهرة
القطار يمر بسلام متجها للقاهرة

 انتقل إلى مكان الحريق 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية التى استطاعت إخماد الحريق بالكامل، تزامنا مع مرور القطار المتجهة من بورسعيد إلى القاهرة حيث قام سائق القطار بالتهدئة حتى يتمكن رجال الإطفاء من إخلاء الطريق حفاظا على سلامة الأهالى .

 وأكد مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" أن القوات سيطرت على الحريق بالكامل دون حدوث خسائر فى الأرواح و تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

رجال الأطفاء أثناء إخماد الحريق بالأعشاب العشوائية بعزبة هاجوج
رجال الأطفاء أثناء إخماد الحريق بالأعشاب العشوائية بعزبة هاجوج

 

قطار سكك حديد يحاول المرور وسط الدخان الكثيف
قطار سكك حديد يحاول المرور وسط الدخان الكثيف

 

رجال الأطفاء تواصل إخماد الحريق
رجال الأطفاء تواصل إخماد الحريق

 

بعض من رجال الإطفاء تتمكن من إخماد حريق الأعشاب الملاصقة بسور المدرسة
بعض من رجال الإطفاء تتمكن من إخماد حريق الأعشاب الملاصقة بسور المدرسة

 

جانب لسيارة الأطفاء على جانبى شريط السكة الحديد
جانب لسيارة الأطفاء على جانبى شريط السكة الحديد

 

رجال الإطفاء تفسح الطريق للقطار المتجهة للقاهرة
رجال الإطفاء تفسح الطريق للقطار المتجهة للقاهرة

 

دخان كثيف ينبعث من الاعشاب العشوائية المشتعلة
دخان كثيف ينبعث من الاعشاب العشوائية المشتعلة

 

تجمع أهالى عزبة هاجوج لمتابعة عمليات الإطفاء
تجمع أهالى عزبة هاجوج لمتابعة عمليات الإطفاء

 

أحد رجال الأطفاء يواصل عملية الإخماد
أحد رجال الأطفاء يواصل عملية الإخماد

 

أهالى هاجوج من النساء يترقبون الإطفاء
أهالى هاجوج من النساء يترقبون الإطفاء

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. أعمدة الموت بطريق مقابر بورسعيد تهدد حياة الأطفال

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عاجل

حريق



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة