صور.. العناية الإلهية تنقذ عزبة هاجوج ببورسعيد من كارثة بعد حريق هائل

بورسعيد – محمد فرج

أنقذت العناية الإلهية منطقة عزبة "هاجوج" العشوائية التى تقع جنوب بورسعيد بالكليو 4,5 بالرسوة من حريق مدمر نشب فى الأعشاب العشوائية، الممتدة على جانبى شريط السكة الحديد بطول 400 متر، والأعشاب الممتمدة بجوار سور مدرسة الملك فيصل المشتركة .



القطار يمر بسلام متجها للقاهرة

انتقل إلى مكان الحريق 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية التى استطاعت إخماد الحريق بالكامل، تزامنا مع مرور القطار المتجهة من بورسعيد إلى القاهرة حيث قام سائق القطار بالتهدئة حتى يتمكن رجال الإطفاء من إخلاء الطريق حفاظا على سلامة الأهالى .

وأكد مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" أن القوات سيطرت على الحريق بالكامل دون حدوث خسائر فى الأرواح و تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



رجال الأطفاء أثناء إخماد الحريق بالأعشاب العشوائية بعزبة هاجوج



قطار سكك حديد يحاول المرور وسط الدخان الكثيف



رجال الأطفاء تواصل إخماد الحريق



بعض من رجال الإطفاء تتمكن من إخماد حريق الأعشاب الملاصقة بسور المدرسة



جانب لسيارة الأطفاء على جانبى شريط السكة الحديد



رجال الإطفاء تفسح الطريق للقطار المتجهة للقاهرة



دخان كثيف ينبعث من الاعشاب العشوائية المشتعلة



تجمع أهالى عزبة هاجوج لمتابعة عمليات الإطفاء



أحد رجال الأطفاء يواصل عملية الإخماد