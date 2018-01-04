صور.. استمرار البحث عن محمد حسن ضحية حادث كوبرى ستانلى بالإسكندرية





الإسكندرية- أسماء على بدر





"محمد حسن" شاب من محافظة مطروح يدرس بكلية التجارة جامعة طنطا جاء إلى محافظة الإسكندرية ليقضى يوماً مع أصدقائه قبل أن يتوجه فى اليوم التالى إلى جامعته لبدء امتحاناته، ولكن القدر كان أكبر وأقوى منه ليدفعه إلى البحر ويلقى مصرعه أثناء تواجده أعلى كوبرى ستانلى والتقاطه الصور التذكاريه بعد أن دفعته سيارة طائشة إلى البحر.

حادث أليم وقع أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية أسفر عن إصابة 2 ولا تزال عملية البحث عن جثمان شاب صدمته السيارة ودفعته إلى البحر.

وبعد مرور 24 ساعة على الحادث لا تزال أعمال البحث مستمرة عن جثمان الشاب محمد حسن بعد الدفع بضفادع بشرية للبحث عنه وقيام أحد الغطاسين متطوعين للبحث عنه فى جميع الاتجاهات وتكثيف البحث قبل تغيير الحالة الطقس ارتفاع الأمواج حتى لا تدفعه إلى مكان بعيد.

ويقول "محمد يوسف" أحد شهود العيان على الحادث أنه أثناء توقف الإشارة بمنطقة ستانلى فوجئوا بسير سيارة بشكل سريع بعد فتح الإشارة لتسابق السيارات الآخرى بشكل جنونى ويقوم بدفع العربية يميناً ويساراً حتى فقد السيطرة على عجلة القيادة واندفعت السيارة أعلى رصيف المشاة ودفعت 3 شباب إلى البحر.

وأضاف أن السيارة فور الاصدام خرج منها شاب فى حالة سكر وبجانبه فتاه وكان يستقل معه شاب وفتاة آخرين، وبعد الاتصال بالشرطة تم القبض على الشاب ولكن هرب الشباب الآخرين.



الشاب محمد حسن



ضحيه كوبرى ستانلى



الشاب محمد حسن



مازال البحث عن جثمان محمد حسن



الشاب محمد حسن



الشاب محمد حسن



الشاب محمد حسن