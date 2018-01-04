صور.. "أمن الأقصر" تنفذ تجربة نموذج مدينة مرورية لتوعية الطلاب بقواعد المرور





الأقصر – أحمد مرعى





أعلن العميد محمد صلاح، مدير إدارة مرور الأقصر، مواصلة فعاليات تجربة نموذج متنقل لمدينة مرورية، بمدرسة أحمس الجديدة بالكرنك، وذلك بحضور اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات التربية والتعليم، بحضور عدد من الأطفال، حيث تم توعيتهم بقواعد المرور والضوابط المختلفة بأسلوب مُبسط وتدريبهم عمليًا على تنفيذ القواعد المرورية، وتوزيع كتيبات "ارسم..لون" بها مواد علمية تناسب أعمارهم.

مديرية أمن الأقصر تنفذ تجربة "نموذج مدينة مرورية" لتوعية طلبة مدرس أحمس بالكرنك

وأضاف مدير إدارة مرور الأقصر، أن الإدارة تسعى للمشاركة فى العمل المجتمعى من خلال وضع خطة لتوعية أطفال المدارس داخل المدينة بآداب وقانون المرور، لبث روح النظام واحترام القانون فى نفوسهم مناشدًا المواطنين الالتزام بآداب المرور العامة وقواعد المرور بكل مراكز المحافظة، مشددًا على تطبيق القانون مع الجميع، مضيفًا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بأهمية نشر الوعى المرورى بقواعد القيادة السليمة واحترام قوانين المرور والتثقيف المرورى والتعرف على الأنظمة المرورية والإشارات بشكل عملى، لتشكيل أجيال واعية تطبق قواعد المرور، وذلك بين تلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية.



مدير مرور الأقصر خلال شرح القواعد المرورية لتوعية طلبة المدرسة

ومن جانبها قالت مريم حبيب مديرة مدرسة أحمس بالكرنك، إنه تم تنفيذ الفعاليات بحضور قيادات مديرية أمن الأقصر، وقيادات التربية والتعليم، وشملت القيام بتوعية مرورية شاملة للطلاب على مدار 3 أيام، عبر تجهيز ملعب المدرسة ورسم وتلوين الإشارات المرورية ووضع نشارة الخشب الملونة، وقام العميد صلاح بشرح وافى على مسامع مجموعة من التلاميذ للعلامات المرورية والإشارات ورموزها، وتوضيح مكان عبور المشاة وإشارات المرور الضوئية، وقام النقيب محمد حسن بعرض داتا شو لمجموعة اخرى من التلاميذ وتوعيتهم باشارات المرور وكل علامة ترمز إلى أى شئ ومكان عبور المشاة، وإشارات المرور الضوئية وتم توزيع كتيبات ومطبوعات بها توعية مرورية وعلب ألوان لتلوينها.

جانب من فعاليات التجربة داخل مدرسة أحمس على مدار 3 أيام

وكانت الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، قد نظمت مشروع "نموذج المدينة المرورية المتنقلة" للأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدار شهر بالكامل بعدد كبير من المدارس، وذلك بحضور عدد من قيادات الإدارة العامة لمرور ومسئولى المدارس التى تم استهدافها لتوعية الطلاب ضد أخطار الحوادث المرورية.



مدير أمن الأقصر يشارك فى فعاليات التجربة المرورية ويكرم المشاركين