صور.. أبطال "السبع" للدراجات بالمنوفية يقطعون 1200 كيلو لتنشيط السياحة





المنوفية – محمود شاكر





حلم صغير وتجربة بسيطة بدأت بممارسة الرياضة للحفاظ على الجسم الرياضى بركوب الدراجات والسفر لمسافات بسيطة، بدأت وازداد معها الأمل فى مسافات أكبر منافسة بالخروج إلى العديد من المحافظات، ليكتمل فريق "السبع للدراجات" ببركة السبع بمحافظة المنوفية، إلى 10 أعضاء يتمكن خلال فترة بسيطة من قطع مسافات وصلت إلى 1200 كيلومتر بالعديد من المحافظات لتشيط السياحة عبر البث المباشر لهذه الرحلات.

وقال إبراهيم عجاج كابتن الفريق، صاحب الـ33 عاما، والمقيم بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إنه بدأ بشراء عجلة للرياضة والتحرك داخل المدينة لقضاء الحاجات المختلفة، وحتى يكون هناك رياضة بشكل مستمر، وتولدت لديه فكرة جديدة بأن أقوم بعمل فريق يشجع هذه الرياضة ويسعى من خلالها بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وذلك بالسفر إلى العديد من الامكان والتعريف بها.

وتابع عجاج: بدأت بتأسيس جروب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتم التواصل مع عدد كبير من الجروبات التى تتابع هذه الرياضة، وبدأت أول رحلة من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم، وكانت مجرد تدريب لخوض الرحلة الأساسية وهى الذهاب إلى طنطا بمسافة تصل إلى 50 كيلومترا، وبالفعل تمت الرحلة وتم التعرف على العديد من الأماكن هناك وتم عرضها عبر فيديوهات على الجروب الخاص بالفريق.

وأضاف عجاج: بدأ ينضم إلى عدد من المهتمين بالأمر، حتى وصل عدد الفريق إلى 10 أعضاء بينهم أثنين من طنطا بالغربية، وضم كل من ماهر السمرى، محمد الكومى، محمود صبحى، أحمد مجدى، أحمد مصطفى، مصطفى البلشى، نبيه نبيل، هاشم سعيد، وأطلقنا عدد من الرحلات إلى عدد من المناطق فى البداية منها قويسنا وبنها وشبين الكوم، وحددنا ثلاثة أيام للذهاب إلى الرحلات المختلفة.

وأضاف عجاج، أن الفريق شارك فى السفر إلى العديد من المحافظات، مثل الفيوم والتى وصلوا فيها إلى قرية شكشوك وأقاموا بالمدينة الشبابية هناك وعادوا فى اليوم التالى، والتى وصلت المسافة إلى 190 كيلومترا وانطلقوا من ميدان الرماية بالهرم إلى الفيوم، لافتا إلى أنهم ذهبوا أيضا إلى السويس وكان بها العديد من الأماكن والتعرف على العديد من الجروبات المختلفة ومنها الجوالة البحرية، ثم كان القرار بالذهاب إلى الإسكندرية، وبالفعل ذهبنا إليها وقمنا بعمل العديد من الرحلات الداخلية هناك وتجولنا بالعديد من الأماكن منها كوبرى "استانلى" وقلعة قايتباى والعديد من الشواطئ والمناطق بالمدينة وبلغت المسافة فى هذه الرحلة إلى 300 كيلو متر فى 8 ساعات، علاوة على الذهاب إلى الإسماعيلية وكفر الشيخ والمنصورة والعين السخنة.

وأوضح عجاج، أنهم أطلقوا رحلات أخرى إلى القناطر الخيرية والتى بلغت المسافة بها فى الذهاب والعودة ما يقرب من 115 كيلومترا، لافتا إلى أنه تم تنظيم رحلة أخرى إلى دنشواى بالشهداء من أجل التعرف على الأماكن بها ولعرض لتلك الأماكن عبر البث المباشر.

وأضاف عجاج،أنهم تقابلوا مع الرحالة الارجنتينى فيفيو جورجيا والذى كان فى رحلته إلى مصر، وتقابلوا معه فى مدينة طنطا بالغربية، إلى أن تم توصيلة إلى الهرم لينهى رحلته بالوصول إلى الاهرامات بالجيزة، وهو الأمر الذى أضاف الينا وأعطانا قوة أكبر وأمل فى أن نصل إلى العديد من المناطق بالدراجات، ونخطط الآن إلى أن نصل إلى أسوان باستقلال الدراجات وهى التى ستأخذ ما يقرب من أسبوعين.

وأكد عجاج، أنه يحلم بأن يذهب هو وفريقه إلى مدينة السعودية بالدراجات لكى يتمكن من إقامة فريضة الحج، علاوة على أنه يسعى إلى الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة لعمل مغامرة جديدة بالسفر إلى روسيا بالدراجات من أجل المشاركة فى تشجيع المنتخب المصرى فى كأس العالم، لافتا إلى أن تلك الرحلة من المقرر لها أن تستغرق شهرين، وأنه فى حالة الحصول على الموافقات سيتم التجهيز والبداية فى أبريل المقبل.























































































































