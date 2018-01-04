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"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

الخميس، 04 يناير 2018 12:15 ص
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر الرئيس السيسى ووزير الشباب


كتب هيثم سلامة
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شارك هاشتاج "صوتى للسيسى فى 2018"، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية التى قدمها، ودفعت المواطنين لدعمه بصورة واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
 
ًوتى للسيسى
صوتى للسيسى

 

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، فقال مصطفى الصيرفى: "صوتى لمن رجع هيبة الدولة على كل الأصعدة العربية والأفريقية والدولية"، وأضاف أحمد عباس: "من غيره نعطيه صوتنا الرجل الذى أعاد لمصر هيبتها وتصدى للإرهاب والفساد وينهض بالبلاد ليضعها فى مصاف الدول الحديثة وأعاد للاقتصاد قوته الرئيس الذى نفتخر به"، وغردت جيهان قائلة: "إن شاء الله صوتى للسيسى لأنه إنسان بمعنى الكلمة ربنا يحفظه".

ونشرت إحدى المغردات صورة الرئيس السيسى، وعلقت عليها قائلة: "علشان ضحكته اللى بتولع فى الخرفان والسبوبجية"، وأضاف إبراهيم جاد الله: "نعم وألف نعم أنت رئيسى"، بينما أشار وليد: "بالله عليكم فى حد غير السيسى يتحمل كل التحديات والصعوبات وفى نفس الوقت يبنى ويعمر ويحارب فى كل الجبهات".

 

صوتى للسيسى
صوتى للسيسى

 

صوتى لمن رجع الهيبة
صوتى لمن رجع الهيبة
 
السيسى يتحمل الصعوبات
السيسى يتحمل الصعوبات

 

علشان ضحكته
علشان ضحكته

 

نعم للسيسى رئيسى
نعم للسيسى رئيسى

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف

ياريس

احنا بجد بنحبك وذي ما انقذت مصر وحاجات كتير بقت احسن في وجودك ياريت تنقذ الزمالك وتنقذنا من مرتضي منصور وآلله كرهنا في الكورة

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