صديق لأفيخاى أدرعى يتضامن مع سعد الدين إبراهيم ويهاجم الطلاب الفلسطينين





كتب- هاشم الفخرانى





دافع رامى عزيز، المقيم بإسرائيل، والذى سبق وأن استقبله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى أفيخاى أدرعى فى مكتبه لعلاقة الصداقة التى تربطهما، دافع عن زيارة سعد الدين إبراهيم لتل أبيب وإلقاءه محاضرة عن الربيع العربى بمركز موشية ديان بجامعة تل أبيب.

وهاجم "عزيز" فى فيديو بثه عبر صفحة السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بـ"فيس بوك" الطلاب الفلسطينيون اللذين انتقدوا زيارة سعد الدين إبراهيم وانسحبوا من المحاضرة التى دعا فيها إلى تطبيع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

وقال "عزيز" للطلاب العرب كيف تستنكرون زيارة "إبراهيم" ولا تخجلون أنكم تدرسون فى جامعة إسرائيلية رغم أنكم تستطيعون التعلم فى جامعات فلسطينية فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، معلنا تضامنه مع "إبراهيم".

وزعم أن مصر أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل ومن بنوده تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان أفيخاى أدرعى قد نشر صورة على حسابه الشخصى على "فيس بوك"، وهو يصافح رامى عزيز فى مكتبه بالجيش الإسرائيلى.