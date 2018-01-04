صحيفة روسية: تدمير 7 طائرات تابعة لموسكو فى قصف على قاعدة حميميم بسوريا





(رويترز)





ذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية نقلا عن مصدرين مساء يوم الأربعاء، أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية فى 31 ديسمبر.

وقال التقرير إنه فى أكبر خسارة تتكبدها روسيا فى العتاد العسكرى منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية فى خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين فى الهجوم الذى نفذه "متطرفون".

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى نقلا عن مصدرين "دبلوماسيين- عسكريين" إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وأضافت كومرسانت أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على التقرير. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالوزارة.

وفى وقت سابق يوم الأربعاء قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت فى سوريا يوم 31 ديسمبر بسبب عطل فنى وإن طياريها قتلا.