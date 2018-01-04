video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة روسية: تدمير 7 طائرات تابعة لموسكو فى قصف على قاعدة حميميم بسوريا

الخميس، 04 يناير 2018 03:01 ص
صحيفة روسية: تدمير 7 طائرات تابعة لموسكو فى قصف على قاعدة حميميم بسوريا العنف فى سوريا- أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق


ذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية نقلا عن مصدرين مساء يوم الأربعاء، أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية فى 31 ديسمبر.

وقال التقرير إنه فى أكبر خسارة تتكبدها روسيا فى العتاد العسكرى منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية فى خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين فى الهجوم الذى نفذه "متطرفون".

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى نقلا عن مصدرين "دبلوماسيين- عسكريين" إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وأضافت كومرسانت أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على التقرير. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالوزارة.

وفى وقت سابق يوم الأربعاء قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت فى سوريا يوم 31 ديسمبر بسبب عطل فنى وإن طياريها قتلا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تسجل 10 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: لقاءات مع شيوخ عشائر لبحث شروط التسوية فى سوريا

روسيا

اخبار سوريا

اخبار سوريا اليوم

الازمة السورية

اخبار العرب



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة