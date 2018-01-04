سيد فى محضر رسمى: طليقتى أخدت فلوسى وصرفتها على عشيقها





كتبت أسماء شلبى





اتهم رجل فى محضر رسمى بقسم شرطة السيدة زينب، مطلقته، باستغلال توكيل كان سجله باسمها قبل انفصالهما، فى بيع ممتلكاته لعشيقها، وإنفاق أموال النفقة التى حصلت عليها للإنفاق على طفليه النفقة الصادرة لطفليه، على زيجتها الجديدة "العرفى"، والاستحواذ على شقته، وقطعة أرض اشتراها بقرض بضمان مصنعه.

بداية الخلافات وفقا لـ"سيد.ف.و" 32 سنة، صاحب مصنع، كانت منذ 3 سنوات عندما اكتشف تحدث زوجته هاتفيا مع رجال، وإرسال صورها وهى فى أوضاع مخلة لهم ومعهم، ما دفعه لتطليقها.

وذكر سيد تفاصيل معاناته مع زوجته فى دعويين إحداهما أمام محكمة الأسرة وتطالب بإسقاط حضانتها على طفليه والثانية أمام محكمة الجنح وتتهمها بالتزوير.

وأضاف "وقعت فى قبضة زوجة لا تهتم إلا بالمال على حساب زوجها وطفليها، استغلت طيبتى وخانتنى، وسرقت ممتلكاتى مستغلة توكيلا سجلته لها أثناء زواجنا لمساعدتى فى إنهاء بعض الأوراق الحكومية، واستولت على المال الذى أدخره ومنحتها لعشيقها".

وتابع "سيد":" كانت رغم الجرائم الأخلاقية التى ترتكبها فى حقى وزواجها العرفى وارتباطها برجل أخر دون زواج، تحصل على نفقة أدفعها لها وتنفقها عليهم".

وأكد سيد: طعنت بالتزوير على التوكيل الذى مكن طليقتى من الاستيلاء على ممتلكاتى ولكنها استعانت ببلطجية تعدوا على بالضرب، لتجبرنى على عدم المطالبة بأملاكى.