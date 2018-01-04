سوء الأحوال الجوية يؤخر إقلاع 6 رحلات متجهة للأردن والخليج





كتب محمد طنطاوى





شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية كانت متجهة لدول الخليج، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات، وارتفاع حدة الضباب.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن المطار شهد تأخر رحلتى الخطوط الأردنية رقم 812 و 504 والمتجهتان إلى عمان، ورحلتى طيران الخليج رقم 80 و70 والمتجهتان إلى البحرين، ورحلة شركة الخطوط العمانية رقم 506 المتجهة إلى مسقط، ورحلة مصر للطيران للطيران رقم 930 والمتجهة إلى مسقط، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق منطقة الخليج، وانخفاض مستوى الرؤية، وارتفاع حده الضباب.