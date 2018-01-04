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سمير جعجع: حسن نصر الله يتحدث ويتصرف وكأن لا وجود لدولة لبنانية

الخميس، 04 يناير 2018 02:43 م
سمير جعجع: حسن نصر الله يتحدث ويتصرف وكأن لا وجود لدولة لبنانية سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية


كتب مصطفى عنبر
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قال سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، ردًا على بعض ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله فى مقابلته التلفزيونية مساء أمس، إن الأخير يتكلم ويتصرف كأن لا وجود لدولة لبنانية، فهو يخطط، ومعروف مع من، ويفكر ويتصل وينظِّم ويتكلم فى أمور استراتيجية عسكرية أمنية هى حصراً من صلاحيات الدولة اللبنانية.

وأوضح "جعجع" فى بيان له، إن "نصرالله يتصرف دائمًا وكأن لا شعب لبنانى، ولا وطن اسمه لبنان، ولا دولة لبنانية"، قائلا: "كنت أتمنى لو أنه كلف وزراء حزبه وحلفائه فى الحكومة بطرح كل المواضيع التى طرحها فى مقابلته على مجلس الوزراء لكى تشارك كل المكونات الحكومية فى المناقشات وتتحمل مجتمعة المسؤولية أمام الله والتاريخ ومن تمثِّل".

وأضاف أن الشرط الأول لنجاح أى عمل دفاعى أو هجومى هو الوحدة الوطنية، فيما "نصرالله" يتجاهل دائمًا هذا العامل، ويتصرف نيابة عن شعب بأكمله من دون أن يكون هذا الشعب قد أعطاه وكالة، وبتعد فاضح على مؤسسات الشرعية اللبنانية.

وأشار إلى أنه إذا كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل وغيرها، فالجيش اللبنانى هو من يضعها وهو الذى يوزع الأدوار وليس العكس، بمعنى ليس "حزب الله" من يضع الخطة ويوزع الأدوار وضمناً على الجيش اللبنانى.

ولفت إلى إنها ليست المرة الأولى التى يتطرق فيها "نصرالله" إلى استقدام مقاتلين غير لبنانيين إلى لبنان، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً من قبلنا ومن قبل أكثرية من الشعب اللبنانى، وأتمنى أن تكون المرة الأخيرة التى يتطرق فيها إلى هذا الموضوع، لأن السيادة اللبنانية ليست ملكه وحده، بل هى ملك لكل ممثلى الشعب اللبنانى.

كما شدد "جعجع" على أن التخفى وراء القضية الفلسطينية لمصادرة أكبر وأوسع لصلاحيات الدولة اللبنانية واستباحة السيادة والأرض اللبنانية كما جرى مع زيارتى السيد الخزعلى والسيد "أبو العباس" هو أمر غير مقبول بتاتا، لأنه يضرب أسس وجود الدولة فى لبنان، ولا مصلحة لأحد بخسارة الدولة اللبنانية.


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