سلطنة عمان تبيع مليونى برميل خام فى بورصة دبى للطاقة





رويترز





قال متعاملون، اليوم الخميس، إن وزارة النفط والغاز بسلطنة عمان باعت مليونى برميل من الخام للتحميل فى مارس، بعلاوة 15 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمى للخام.

وجرى بيع الشحنة عبر مزاد فى بورصة دبى للطاقة، ولم يتم على الفور الإعلان عن المشترى.