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سكرتير محافظة الوادى الجديد يقود حمله لإزالة مخازن الخردة المخالفة

الخميس، 04 يناير 2018 07:29 م
سكرتير محافظة الوادى الجديد يقود حمله لإزالة مخازن الخردة المخالفة جانب من الحملة


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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قاد اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، الحملة التى نظمها مركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع مديريه الأمن الوادى الجديد لتنفيذ قرارات الإزالة لمخازن الخردة بمنطقه السبط الشرقى بمدينه الخارجة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينه الخارجة فى بيان له أن قرارات الإزالة شملت قرارى 8 ،12 لعام 2018 وتمثلت فى البناء بالمخالفة للتراخيص والتعدى على املاك الدولة.

وأضاف الطماوى أن الإزالة تمت لإحدى المبانى المخالفة كما اعطى اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة لأصحاب المخازن مهله 48 ساعة لأخلائها تماما وتطهير المنطقة كما تم التحفظ على بعض اصناف الخردة التى يشتبه انها "حكومية كونها مال عام".

الجدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قد فاجئ اصحاب مخازن الخردة بالمنطقة المشار اليها يوم الجمعة الماضى وأمهلهم 5 أيام لأخلائها تمام وتدبير مواقع بديله بمعرفتهم على أن تكون بعيده عن الكتلة السكنية نظرا لتضرر قاطنى المنطقة من الاضرار الناجمة من مخازن الخردة وما ينتج عنها من أضرار.

 


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