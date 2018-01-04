video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الخميس 4-1-2018 فى مصر وانخفاض العملة الأوروبية

الخميس، 04 يناير 2018 12:45 م
سعر اليورو اليوم الخميس 4-1-2018 فى مصر وانخفاض العملة الأوروبية اسعار اليورو اليوم الخميس


كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق


 

انخفض سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم، الخميس 4-1-2018، انخفاضا تراوح من 4 إلى 10 قروش فى عدد من البنوك، وذلك بعد الارتفاع الذى شهدته العملة الأوروبية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا 21.21 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع قى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى اسعار اليورو بمختلف البنوك المصرية:

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.23 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.21  جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.20 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.21 جنيه للشراء

21.39  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.20 جنيه للشراء

 21.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.17 جنيه للشراء

21.50  جنيه للبيع

 

يورو
يورو

 

"الوزراء" يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن الدعم الموحد

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.

 

ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادى والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعى وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الخميس 4-1-2018 وانخفاض اليورو والدينار الكويتى

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة