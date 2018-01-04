سعر اليورو اليوم الخميس 4-1-2018 فى مصر وانخفاض العملة الأوروبية





كتبت: دانه الحديدى





انخفض سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم، الخميس 4-1-2018، انخفاضا تراوح من 4 إلى 10 قروش فى عدد من البنوك، وذلك بعد الارتفاع الذى شهدته العملة الأوروبية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا 21.21 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع قى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى اسعار اليورو بمختلف البنوك المصرية:



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.23 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.21 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.20 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع



صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.21 جنيه للشراء

21.39 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.20 جنيه للشراء

21.63 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.17 جنيه للشراء

21.50 جنيه للبيع



يورو

"الوزراء" يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن الدعم الموحد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.

ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادى والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعى وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.