سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-1-2018 واستقرار العملة السعودية





كتبت ــ دانه الحديدى





استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-1-2018، بمختلف البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض الذى شهدته العملة السعودية على مدار اليومين الماضيين، والذى تراوح من قرش إلى 3 قروش فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.

وفيما يلى سعر العملة السعودية بمختلف البنوك المصرية:



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.69 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

القوى العاملة: صرف مستحقات 284 عاملا مصريا بمجموعة بن لادن اليوم

تنتهي مجموعة شركات بن لادن، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من صرف الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما فى ذلك العمالة المصرية، وذلك بموجب شيكات بنكية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تلقى تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالسعودية يؤكد ذلك، مشيرا إلى أن الملحق العملى بجدة الدكتور ياسر غازى أرسل للوزارة كشوفا بأسماء من سيشملهم الصرف فى الدفعة الأولى، وهم 284 عاملا مصريا، وذلك من اعتبارا من اليوم الخميس.