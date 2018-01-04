video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تتهم زوجها بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب بالدقهلية

الخميس، 04 يناير 2018 04:52 م
زوجة تتهم زوجها بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب بالدقهلية محكمة الأسرة - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق


تقدمت زوجة بالدقهلية، ببلاغ ضد زوجها، المصاب بعجز جنسى، بتقديمها لصديقة بعد تخديرها، من أجل معاشرتها جنسيا من أجل الإنجاب.

 

وقالت الزوجة فى بلاغها، إن زوجها قام بدعوة صديقه من أجل تناول العشاء معه فى بيت الزوجية الخاص به، وبعد أن وضع المخدر لزوجته فى الطعام، وقام صديق الزوج بمعاشرتها جنسيا، فى وجود الزوج.

 

وقام ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بالقبض على الزوج الذى أنكر فى التحقيقات ما نسب إليه بينما اعترف صديقة بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسرة رجل أعمال بالدقهلية تحرر محضرا باختطافه أثناء توجهه لمدينة الزقازيق

سيدة تتهم حفيد زوجها بمعاشرتها جنسيا وحملها منه سفاحا فى الدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة