زوجة تتهم زوجها بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب بالدقهلية

زوجة تتهم زوجها بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب بالدقهليةالخميس، 04 يناير 2018 04:52 م
محكمة الأسرة - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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تقدمت زوجة بالدقهلية، ببلاغ ضد زوجها، المصاب بعجز جنسى، بتقديمها لصديقة بعد تخديرها، من أجل معاشرتها جنسيا من أجل الإنجاب.
وقالت الزوجة فى بلاغها، إن زوجها قام بدعوة صديقه من أجل تناول العشاء معه فى بيت الزوجية الخاص به، وبعد أن وضع المخدر لزوجته فى الطعام، وقام صديق الزوج بمعاشرتها جنسيا، فى وجود الزوج.
وقام ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بالقبض على الزوج الذى أنكر فى التحقيقات ما نسب إليه بينما اعترف صديقة بالواقعة وجارى العرض على النيابة.
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