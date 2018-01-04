زلزال بقوة 1 .5 درجة على مقياس ريختر يضرب الجبل الأسود





بودجوريتسا أ ش أ





ضرب زلزال بلغت قوته 1 .5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، الجبل الأسود مما أسفر عن بعض الأضرار المادية، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وأعلن مرصد الزلازل - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية -أن الهزة الأرضية ضربت محيط مدينة بلاف، وذكرت سلطات الطوارئ أن الزلزال تسبب فى شقوق بأسطح وجدارات البيوت القديمة، ولا تزال فرق الإنقاذ تقيم حالات المنازل التى تحتاج للإخلاء.