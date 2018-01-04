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زلزال بقوة 1 .5 درجة على مقياس ريختر يضرب الجبل الأسود

الخميس، 04 يناير 2018 05:10 م
زلزال بقوة 1 .5 درجة على مقياس ريختر يضرب الجبل الأسود مقياس ريختر


بودجوريتسا أ ش أ
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ضرب زلزال بلغت قوته 1 .5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، الجبل الأسود مما أسفر عن بعض الأضرار المادية، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وأعلن مرصد الزلازل - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية -أن الهزة الأرضية ضربت محيط مدينة بلاف، وذكرت سلطات الطوارئ أن الزلزال تسبب فى شقوق بأسطح وجدارات البيوت القديمة، ولا تزال فرق الإنقاذ تقيم حالات المنازل التى تحتاج للإخلاء.


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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب خليج سان فرانسيسكو

زلزال

قوة 1 5

مقياس ريختر

الجبل الأسود



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الچبل الاسود او ( مونت نيجرو )....موطن نيبوشا ...مدرب الزمالك المقال

😎

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