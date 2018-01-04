زلزال بقوة 1 .5 درجة على مقياس ريختر يضرب الجبل الأسود

زلزال بقوة 1 .5 درجة على مقياس ريختر يضرب الجبل الأسودالخميس، 04 يناير 2018 05:10 م
مقياس ريختر
بودجوريتسا أ ش أ
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ضرب زلزال بلغت قوته 1 .5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، الجبل الأسود مما أسفر عن بعض الأضرار المادية، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وأعلن مرصد الزلازل - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية -أن الهزة الأرضية ضربت محيط مدينة بلاف، وذكرت سلطات الطوارئ أن الزلزال تسبب فى شقوق بأسطح وجدارات البيوت القديمة، ولا تزال فرق الإنقاذ تقيم حالات المنازل التى تحتاج للإخلاء.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الچبل الاسود او ( مونت نيجرو )....موطن نيبوشا ...مدرب الزمالك المقال
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