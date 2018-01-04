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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بـ"الأوتوستراد" اتجاه المعادى

الخميس، 04 يناير 2018 03:00 م
زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بـ"الأوتوستراد" اتجاه المعادى كسر ماسورة مياه - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أعلى محور الأوتوستراد تقاطع معهد الأمناء أمام القادم من حلوان اتجاه المعادى، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة فى محور الأوتوستراد تقاطع معهد الأمناء بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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كسر ماسورة مياه

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