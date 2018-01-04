"رقصة فرح" تفتح باب الشهرة لـ"فرفوش بورسعيد"





بورسعيد - محمد عزام





"بحب الناس الرايقة .. اللى بتضحك على طول" .. كلمات من أغنية الفنان أحمد عدوية اقتبسها نجم السوشيال ميديا خلال اليومين السابقين والمُلقب بـ"الفرفوش" ليبدأ حواره مع "اليوم السابع" للوقوف على أبرز محطات حياته وصدفة فى "رقصة" جعلته نجم مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وبعض البلدان العربية .

"محمد أبو العينين"، 28 سنة ، يقطن بمحافظة بورسعيد، ولظروف مرض والده "معلم الأحياء" وهو فى الثانوية العامة، التحق بعدها بالمعهد الفنى الصحى وفى سنة التخرج "2010"، توفى والده وأصبحت الحياة أصعب لديه لتحمله مسئولية والدته واخته، بالإضافة إلى أنه عكف للحصول على بكالوريوس التجارة ، لتحسين درجته العلمية، بجانب عمله صباحاً بوظيفة حكومية داخل وحدة صحية ، وليلاً فى إحدى صيدليات حى الزهور، وتَعلم الرسم والخط العربى منذ صغره، وأحب رياضات الكاراتيه والتايكوندو، وكرس كل حياته للعمل ولوالدته وأخته وأولادها قائلاً :"اختصرت التعليم عشان البيت".

يقول الشاب الفرفوش، إنه عندما يجتمع بأصحابه "بيطلع اللى جواه ومبيحطش حاجه فى دماغه".

وعن الموقف الذى إشتهر من خلاله، قال إنه لم يعلم أن صديقه "عبد الله مزروع" يقوم بتصويره لحظات رقصه فى فرح أحد زملائه، وبعد انتهاء الفرح أبلغه زميله أنه سيقوم بتحميل الفيديو على جروب بموقع التواصل الاجتماعى "واتس آب" خاص بزملائهم فقط، ولكنه فوجئ بنشره على صفحة "عبد الله" بالفيسبوك.

وفى صباح اليوم التالى، اتصل به صديق يدعى "فوزى" وأبلغه قائلاً: "الدنيا مقلوبة على الفيديو بتاعك وعامل شير بالآلاف وناس من دول عربية كمان بتشيره"، ويتحدث لـ"اليوم السابع"، بأنه لم يكن يتوقع كل هذه الضجة على فيديو لرقصه بتلقائية فى فرح وجاء تلقيبه بـ"الفرفوش" من خلال التعليقات على الفيس بوك، مشيراً إلى أنه دائم الرقص فى منزله على الأغانى الهندى لأنه يشعر فيها بالبهجه والسرور .

وأكد "أبو العنين"، أنه وجد فتيات وشباب من دول عربية تُحدثه عن الفيديو وخفة ظله التى ظهرت خلال الفيديو ، لافتاً إلى أن أصحابه يدفعونه دائماً للأمام مضيفا: كلنا نحب "جو الروقان" ومفيش صاحب فينا "إِتم" وبنحب نكون مفرفشين، واستنكر رقص ما وصفه بالعفرته والتشنجات سائلاً "ليه ما نرقصش بالراحة كده وروقان؟ هو لازم العصبية يعنى ! .

وأوضح، أنه يريد أن يكون دافعاً للطاقة الإيجابية لدى معجبيه والذى يلقبه بعضهم بشبيه "أحمد حلمى"، وبالفعل هو يعتز بذلك كونه يعشقه لما يقدمه من فن راقى ونظيف، مضيفاً أنه يرى أن محمد صلاح، النجم المصرى بملاعب كرة القدم الإنجليزية لفريق ليفربول أكثر الأشخاص المورده للطاقة الإيجابية لما فيه من اجتهاد وسعى .

وتمنى الشاب الفرفوش، أن يكون ممثلاً ويستطيع أن يقوم بتوصيل رسالة هادفة إلى جمهوره ويزيد من طاقاتهم الإيجابية نحو مستقبل أفضل على الرغم ممن نواجهه من صعوبات فى حياتنا على أن يكون كل ذلك بشكل بسيط، وألا يقتصر دوره عند رقصه قان بها، وشكر "أبو العنين"، كل رواد مواقع التواصل الاجتماعى من الدول العربية الذين شاركوا الفيديو وأبدوا اعجابهم وإشادتهم به، مشيراً إلى أن هذا وسام على صدره .