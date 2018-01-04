رئيس وزراء لبنان السابق ومفتيها يستعرضان مع السفير السعودى الأوضاع فى المنطقة

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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى السابق تمام سلام خلال لقائه اليوم السفير السعودى فى لبنان وليد اليعقوب الأوضاع والتطورات فى لبنان والمنطقة اضافة إلى العلاقات اللبنانية السعودية.

من جانب آخر، استقبل مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير اليعقوب فى زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث فى الأوضاع اللبنانية بوجه خاص والاوضاع بالمنطقة بوجه عام.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، وتمنى مفتى لبنان للسفير السعودى التوفيق والنجاح فى مهامه الجديدة فى لبنان لما فيه خير البلدين.